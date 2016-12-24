Новобранцы Каспийской флотилии приведены к присяге

/В России/

Военнослужащие из числа молодого пополнения, прибывшие для прохождения военной службы по призыву в рамках призывной компании «Осень-2016», приведены к присяге на Каспийской флотилии.

В ходе проведения торжественного ритуала приведения к военной присяге клятву на верность Родине принес 21 новобранец. Это единственная команда военнослужащих по призыву, которые призваны на флотилию из городов Астрахань и Краснодар.

В настоящее время такое количество военнослужащих по призыву полностью закрывают потребность соединений и воинских частей КФл в данной категории военнослужащих, так как все новые корабли и подразделения морской пехоты в соответствии со штатными категориями на 100 % укомплектованы военнослужащими по контракту.

В учебной воинской части Каспийской флотилии молодое пополнение прошло курс молодого бойца. Призывники изучили основные предметы общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки в занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

После приведения к военной присяге молодые матросы распределены в воинские части обеспечения и связи Каспийской флотилии с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

В воинских частях, куда распределены новобранцы, созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них специалисты - психологи помогут призывникам адаптироваться к военной службе и безболезненней пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.

Источник: Пресс-служба ЮВО