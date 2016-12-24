Общественники всегда были опорой для депутатов

/В России/

23 декабря в рамках работы в формате региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский принял участие во встрече с партийным активом Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара.

Эта встреча состоялась в общественной приемной депутата Государственной Думы Дмитрия Ламейкина с участием депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края Николая Петропавловского и Андрея Булдина. На мероприятие были приглашены председатели первичных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов, ветеранов войны и труда, руководители ТОС, председатели ТСЖ и специалисты территориальных центров округа.

Такую теплую встречу Владимир Синяговский, как депутат Госдумы проводит в преддверие Нового года впервые. В ходе мероприятия были подведены итоги и намечены планы на грядущий год. Владимир Синяговский и Дмитрий Ламейкин тепло поздравили с наступающим Новым 2017 годом всех присутствующих.

В завершении мероприятия Владимир Синяговский побывал на праздничном концерте и чаепитии, в ходе которого отметил положительный эффект от взаимодействия и обмена опытом между партийными аудиториями территорий Краснодарского края и пригласил всех принять участие в мероприятиях, которые регулярно проводятся на территории 47 и 49 избирательных округов.