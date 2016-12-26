США наложили санкции на кубанские элеваторы

/В России/

Соединенные Штаты Америки расширили список компаний и лиц, на которых наложены санкции. В него на этот раз попали 10 элеваторов, расположенных в Краснодарском крае, а также еще несколько компаний, расположенных в том же регионе. Всеми этими компаниями владеет Россельхозбанк.

Минфин США включил и дочерние компании Россельхозбанка. В частности, в Краснодарском крае в санкционный список попали ОАО «Албашский элеватор» (станица Новоминская), «Белоглинский элеватор» (ст. Белая Глина), «Величковский элеватор» (ст. Старовеличковская), «Еянский элеватор» (ст. Новопокровская), «Крыловский элеватор» (ст. Октябрьская), «Ладожский элеватор» (ст.Ладожская), «Малороссийский элеватор» (ст. Архангельская), «Ровненский элеватор» (поселок Кубанский), «Степнянский элеватор» (село Красное) и «Уманский элеватор» (ст. Ленинградская).

Кроме того, список пополнили две компании из Темрюка и Новороссийска.

Напомним, в октябре текущего года Украина внесла в свой санкционный список 8 кубанских компаний, в т.ч. ООО «Порт Митчел-Темрюк», авиакомпанию, «Сокол», ООО «Кубанская картонажная фабрика» и МУП «Сочитеплоэнерго». Часть из них ведет экономическую деятельность в Крыму и Донецке.

Источник: agrorus-news.ru