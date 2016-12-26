Госпремию за благотворительность хотят назвать в честь Елизаветы Глинки

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Член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая предложила назвать Государственную премию в области правозащиты и благотворительности именем Елизаветы Глинки, данную инициативу общественница планирует представить Президенту РФ.

«В этом году впервые была вручена Государственная премия в области правозащиты и благотворительности... Я предлагаю, чтобы эта высокая награда была переименована в ее честь и стала называться Государственной премией за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности имени Елизаветы Глинки. На ближайшем заседании Общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности и Государственной премии за достижения в области благотворительной деятельности я внесу соответствующее предложение на рассмотрение коллег и последующего обращения к главе государства», — сказала Гурцкая.

Член ОП РФ также отметила, что «сегодня все российское общество, все люди доброй воли скорбят о ее кончине».

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

В начале декабря Глинке была присуждена госпремия в области правозащитной деятельности. Ее кандидатура была внесена на премию общероссийской общественной организацией «Российский красный крест».

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ