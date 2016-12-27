Из Черного моря продолжают вылавливать части тел погибших в авиакатастрофе: на суше более 200 фрагментов
В ходе непрекращающейся спасательной операции сегодня было найдено более 70 новых фрагментов тел.
Части погибших при крушении Ту-154 увозят в один из моргов в Сочи. Там родные по возможности будут пытаться идентифицировать своих родственников, находившихся на лайнере.
По данным источника, привлеченного к операции под Сочи, водолазы подняли на поверхность еще 70 фрагментов тел с разбившегося самолета Ту-154.
Всего на сегодняшний день в Черном море было поднято на поверхность 12 погибших и более 200 фрагментов тел.
В мероприятиях на месте ЧП принимает участие более 3 тысяч человек.
В сочинском морге опознали тело летчика первого класса Романа Волкова, который в роковой день находился за штурвалом самолета Ту-154.
Ранее "Российский Диалог" публиковал жуткие кадры с места крушения Ту-154, на которых видно как по морю плавают тела погибших.