Из Черного моря продолжают вылавливать части тел погибших в авиакатастрофе: на суше более 200 фрагментов

/В России/

В ходе непрекращающейся спасательной операции сегодня было найдено более 70 новых фрагментов тел.

Части погибших при крушении Ту-154 увозят в один из моргов в Сочи. Там родные по возможности будут пытаться идентифицировать своих родственников, находившихся на лайнере.

По данным источника, привлеченного к операции под Сочи, водолазы подняли на поверхность еще 70 фрагментов тел с разбившегося самолета Ту-154.

Всего на сегодняшний день в Черном море было поднято на поверхность 12 погибших и более 200 фрагментов тел.

В мероприятиях на месте ЧП принимает участие более 3 тысяч человек.

В сочинском морге опознали тело летчика первого класса Романа Волкова, который в роковой день находился за штурвалом самолета Ту-154.

Ранее "Российский Диалог" публиковал жуткие кадры с места крушения Ту-154, на которых видно как по морю плавают тела погибших.