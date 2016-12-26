В Иркутской области в ходе рейдов изъяли 65 тысяч литров алкоголя

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"В Иркутской области сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегального производства, хранения и сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ежедневно в них принимают участие более 2 тысяч полицейских региона. Только в областном центре задействовано около 600 сотрудников, создано 32 следственно-оперативные группы и 113 – оперативных групп.

Проверено порядка 5 тысяч торговых предприятий. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 65 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе более 7 тысяч литров «Боярышника».

С целью установления мест изготовление этикеток проверены 27 типографий, пресечена противоправная деятельность трех цехов по незаконному розливу алкогольного суррогата. Кроме того, проверено 9 организаций, заводов и цехов, занимающихся на территории региона изготовлением спиртосодержащих жидкостей.

Выявлено более пяти десятков административных правонарушений, связанных с торговлей спиртным. На въездах в область задержано 13 транспортных средств, перевозивших свыше 31 тысячи литров спиртосодержащей жидкости без разрешительных документов.

С начала года в Иркутской области из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 1 миллиона 300 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей продукции.

В середине декабря в Иркутске произошло массовое отравление поддельным средством для ванны «Боярышник», в котором вместо этилового спирта содержался метиловый. В общей сложности отравились более ста человек, из них более 70 умерли.

В связи с массовым отравлением было возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч.3 ст. 238 УК РФ). В первые дни после отравления сообщалось, что среди задержанных не было производителей контрафакта.

Источник: пресс-служба МВД России по Иркутской области