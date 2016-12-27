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Очевидец крушения Ту-154 дал показания в пользу версии об ошибке пилотов

Сотрудник береговой охраны, ставший очевидцем крушения самолета Ту-154 в Черном море, дал следствию показания, свидетельствующие в пользу версии об ошибке пилотов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По словам пограничника, после вылета самолет стал не набирать высоту, а «быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку», передает газета. Очевидец рассказал, что самолет летел «на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом», и сравнил положение самолета в воздухе с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

Как утверждает свидетель, Ту-154 коснулся хвостом поверхности воды, после чего хвостовая часть отвалилась, а фюзеляж «рухнул в волны и быстро затонул».

«Коммерсант» пишет, что описанная свидетелем ситуация, по мнению экспертов, могла сложиться из-за попытки пилотов «слишком энергично поднять машину вверх», что привело к выходу на закритические углы атаки, потере скорости и подъемной силы.
Катастрофе в Сочи, впрочем, могли способствовать и технические факторы. Например, возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой»), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

Вечером 26 декабря ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что разрушения найденной на дне Черного моря хвостовой части самолета свидетельствуют о попытках пилота посадить его на воду. Какие именно повреждения говорят об этом, собеседник агентства не уточнил.
ФСБ сообщала, что рассматривает в качестве основных версий катастрофы попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета. «Черные ящики» Ту-154 пока не найдены.

Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе члены труппы ансамбля имени Александрова и директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Источник: meduza.io

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Категория: Новости / В России

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