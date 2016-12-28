Минкультуры подтвердило обсуждение штрафов за скачивание пиратского контента

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Минкультуры России разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, одна из предлагаемых ведомством мер — введение штрафов за скачивание пиратского контента, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера (Госдумы Петра) Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе», — сказал министр.

Он добавил, что министерство предлагает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства.

«Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», — рассказал Мединский.

По мнению министра, в России необходимо ужесточение антипиратского законодательства.

«Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — сказал Мединский.

Ранее власти обсуждали возможность введения в России системы штрафов для пользователей нелегального контента по аналогии с той, которая действует в Германии.

«Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф», — сообщил источник, осведомленный с межведомственными консультациями по данной теме.

Сейчас практика штрафов для конечных пользователей используется в Германии, где максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента может составлять до €1000.

Ранее Минкультуры подготовило поправки в антипиратский закон, предлагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент. Но Минкомсвязь и интернет-сообщество инициативу не поддержали.

Источник: rns.online