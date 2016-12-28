Расшифровали последние минуты переговоров в кабине Ту-154

/В России/

Текст был получен в результате расшифровки записи с одного из бортовых самописцев, говорится в публикации.

На записи много посторонних шумов, которые затрудняют расшифровку. Перед началом внештатной ситуации один из пилотов говорит: «Скорость 300» и «Забрал стойки, командир».

Дальше расшифровка выглядит так:

— Ух, е-мое! (Звучит резкий сигнал.) — Закрылки, сука, че за *****! — Высотометр! — Нам… (Неразборчиво.) (Звучит сигнал об опасном сближении с землей.) — (Неразборчиво.) — Командир, мы падаем! КОНЕЦ ЗАПИСИ

Как сообщалось ранее, по предварителной версии причиной падения Ту-154 стал маневр на скорости 500 км/ч.

Источник: meduza.io