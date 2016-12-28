/В России/
Расшифровали последние минуты переговоров в кабине Ту-154
Текст был получен в результате расшифровки записи с одного из бортовых самописцев, говорится в публикации.
На записи много посторонних шумов, которые затрудняют расшифровку. Перед началом внештатной ситуации один из пилотов говорит: «Скорость 300» и «Забрал стойки, командир».
Дальше расшифровка выглядит так:
— Ух, е-мое!
(Звучит резкий сигнал.)
— Закрылки, сука, че за *****!
— Высотометр!
— Нам… (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
КОНЕЦ ЗАПИСИ
Как сообщалось ранее, по предварителной версии причиной падения Ту-154 стал маневр на скорости 500 км/ч.
Источник: meduza.io