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Расшифровали последние минуты переговоров в кабине Ту-154

Текст был получен в результате расшифровки записи с одного из бортовых самописцев, говорится в публикации.

На записи много посторонних шумов, которые затрудняют расшифровку. Перед началом внештатной ситуации один из пилотов говорит: «Скорость 300» и «Забрал стойки, командир».

Дальше расшифровка выглядит так:

— Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

— Закрылки, сука, че за *****!

— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Как сообщалось ранее, по предварителной версии причиной падения Ту-154 стал маневр на скорости 500 км/ч.

Источник: meduza.io

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Категория: Новости / В России

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