В Якутии несколько человек задавили медведя и сняли это на видео

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Участникам ролика грозит до двух лет тюрьмы.

На ютьюбе появился ролик, на котором несколько человек на тяжелых грузовиках переезжают медведя. Видео привлекло внимание правоохранительных органов Якутии (где снимался ролик) и министерства природных ресурсов России. Участникам видео грозит до двух лет лишения свободы за жестокое обращение с животным.

Ролик был выложен на ютьюбе 26 декабря. Из описания следует, что видео снято на территории Якутии. В ролике, снятом, судя по всему, на камеру мобильного телефона, несколько человек на двух грузовиках «Урал» намеренно давят крупного бурого медведя, несколько раз переезжая его. Судя по комментариям, сделать это они решили ради забавы — агрессии зверь не проявлял. Ролик начинается с возгласов «Дави, дави его!» Из видео неясно, удалось ли медведю выжить.

27 декабря записью заинтересовались региональные правоохранительные органы. Управление Следственного комитета по Якутии начало проверку: по предварительным данным, видео демонстрирует жестокое обращение с животным, что попадает под 245 статью уголовного кодекса. Такую же проверку проводит якутская прокуратура, расследованием дела занимается МВД республики.

Проверку в связи с роликом также проводят органы охраны природы. В заявлении регионального Минприроды уточняется, что статья 245 предполагает наказание от штрафа и обязательных работ до тюремного заключения на срок до двух лет в случае, если преступление совершено «группой лиц по предварительному сговору». С заявлением в связи с инцидентом выступил и глава министерства министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. На своей странице в фейсбуке министр написал, что постарается добиться серьезного наказания для участников видео.

Участников ролика найти не удалось. Во многих публикациях СМИ речь идет о работающих в регионе вахтовиках, однако РИА Новости со ссылкой на заявление регионального МВД сообщает, что герои видео — местные жители. На связь они пока не выходили — ни с правоохранительными органами, ни с журналистами.

Источник: meduza.io