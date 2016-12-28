В РПЦ назвали «большим перегибом» уничтожение Библии по «закону Яровой»

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В Русской православной церкви раскритиковали решение мирового суда во Владивостоке об уничтожении Библии по «закону Яровой». Об этом рассказала глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега.

По ее словам, уничтожение Писания за незаконную миссионерскую деятельность — это «большой перегиб, вызывающий обеспокоенность», который вероятно требует внесения поправок в закон.

Чернега заметила, что РПЦ иначе трактует «антитеррористические» поправки. Суд увидел нарушение в том, что на Библии не было маркировки «Армии спасения», которая ее распространяла. При этом организация не была издателем книги, а значит не отвечала за ее маркировку, отмечают в РПЦ.

Адвокат Михаил Фролов пояснил, что суд вышел за рамки полномочий, постановив не только конфисковать, но и уничтожить Библию. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) прописана только конфискация, а затем изъятыми предметами распоряжается Российский фонд федерального имущества.

«Эти книги изъяты, но не запрещены — в конце концов, их можно промаркировать и использовать по назначению», — пояснил Фролов.

«Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность — не террористическую или экстремистскую — организация карается уничтожением Библии. Это большой перегиб, вызывающий обеспокоенность. Возможно, стоит говорить и о внесении поправок в закон, чтобы такая санкция, как уничтожение Библии, не применялась», — заявила Чернега.

Ведомости

20 декабря суд во Владивостоке признал «Армию спасения» виновной в нарушении новых норм КоАП о маркировке религиозных изданий. Организацию обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей, а изъятые 36 русских и 4 английских экземпляра Библии постановили уничтожить.

Решение владивостокского суда стало первым публичным применением поправок в закон «О свободе совести и о религизоных объединениях», касающихся маркировки религиозной литературы. Нововведения также жестко регламентируют миссионерскую деятельность, запрещая проповедовать без соответствующих документов и за пределами разрешенных мест.

Поправки были приняты как часть «антитеррористического» пакета законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова летом 2016 года.

Источник: meduza.io