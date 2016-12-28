Московские депутаты запретили себе встречаться с избирателями без согласия властей

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Мосгордума приняла закон, согласно которому проведение публичных встреч депутатов Московской городской думы и депутатов представительных органов местного самоуправления с избирателями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Мосгордумы.

Согласно материалам к закону, чаще всего депутаты проводят встречи со своими избирателями в форме собрания, которое не требует от его организаторов предварительно уведомлять органы власти о предстоящем мероприятии.

«Однако если депутатом принимается решение о проведении встречи с избирателями в форме какого-либо много публичного мероприятия, например, митинга или шествия, то в целях обеспечения безопасности участников встречи, других жителей столицы, а также бесперебойного движения транспорта и функционирования городских служб жизнеобеспечения, необходимо выполнение требований, предусмотренных федеральным законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», - поясняется в материалах.

Так, по мнению авторов документа, закон устраняет пробел в правовом регулировании данного вопроса.

Документ внесен в Мосгордуму комиссией по государственному строительству и местному самоуправлению.

Коммунисты считают, что власти боятся протестов в Москве, и поэтому ограничили право депутатов собирать своих сторонников на улицах. До начала заседания члены КПРФ провели пикет перед зданием Мосгордумы.

Законопроект нарушает Конституцию и коммунисты готовы обжаловать его в Конституционном суде, говорил "Ведомостям" руководитель московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин 23 декабря, когда законопроект только поступил на рассмотрение Мосгордумы.

"Кроме того, это пример для подражания остальным регионам. Не исключено, что такой законопроект будет внесен и в Госдуму", — считает Рашкин. В законе о статусе депутата говорится, что они могут проводить встречи в любое время и в любом месте, добавил политик.

За нарушение правил проведения митинга организатор может получить до 30 суток административного ареста и штраф до миллиона рублей. За неоднократные нарушения закона "О митингах" в Уголовном кодексе предусмотрена специальная статья 212.1, максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. Первым к реальному наказанию по этой статье приговорили активиста Ильдара Дадина, он получил 2,5 года колонии.

Источник: mskagency.ru