Помощника главы Росприроднадзора задержали за взятку в 15 миллионов рублей

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Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудник Росприроднадзора и его знакомый вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств исполняющего обязанности руководителя Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка. В рамках разработанного плана предполагалось получить от проверяемого 15 млн рублей за оказание содействия в решении вопроса о положительном результате проводимой в отношении него проверки. В действительности соучастники такими полномочиями не обладали.

Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников УФСБ Москвы и Московской области, при содействии соответствующей службы Министерства природных ресурсов и экологии РФ, противоправная деятельность указанных лиц была пресечена. 26 декабря 2016 года при получении части денежных средств в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проходившего в Москве, оба мужчины задержаны. В ходе допроса они признали вину.

Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигурантов уголовного дела судом будет избрана мера пресечения. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.

Человек по имени Дмитрий Валенза упоминается в интернете как помощник не только главы Росприроднадзора, но и министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Рафис Купкенов упоминался в СМИ как один из руководителей компании «Средне-Волжский Транснефтепродукт», принадлежащей «Транснефти».

Источник: Главное следственное управление СК РФ по городу Москве