Глава Крыма пожалел потраченных на логотип республики денег

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Глава Крыма Сергей Аксёнов считает подход министерства курортов к выбору бренда и логотипа Крыма неправильным – необходимо было провести конкурс на общественных началах и с онлайн-голосованием. Об этом Аксёнов заявил журналистам 28 декабря.

«На вкус и цвет товарищей нет. Но я вчера сказал вице-премьеру, курирующему отрасль, Ларисе Николаевне Опанасюк, что такие проекты не реализуются за бюджетные деньги. Надо было просто конкурс объявить», – сказал он.

Глава Крыма напомнил, что вице-премьеру Опанасюк министерство курортов досталось «по наследству», но поручил ей придумать, как изменить ситуацию с брендом и логотипом.

Аксёнов выразил уверенность в том, что различные архитектурные бюро и проектные организации спокойно приняли бы участие в таком конкурсе на общественных началах, так как это – вопрос репутации. «Заложили один миллион. Говорят, это стоит обычно больше, но это бред. Надо было просто выставить все предложения, полученные от любых организаций, в интернет на голосование, – сказал глава Крыма. – Я просто поздно обратил внимание на эту ситуацию и министру сказал: категорически неправилен сам подход. На будущее гарантирую, ни один такой бренд ни за одну бюджетную копейку нарисован не будет».

Таким же образом, по мнению Аксёнова, следует выбирать название и для будущего моста через Керченский пролив.

Источник: c-inform.info