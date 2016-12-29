Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян на 1,5% в 2017 году

/В России/

Рост реальных доходов населения России в 2017 году составит около 1,5%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Да, они подрастут. По нашим оценкам около 1,5% в реальном выражении", — сказал глава Минфина, отвечая на вопрос о том, на сколько, по его мнению, могут вырасти реальные доходы населения.

Минэкономразвития в официальном прогнозе исходит из того, что этот показатель вырастет в 2017 году на 0,2% при цене на нефть в 40 долларов за баррель, а при цене в 48 долларов за баррель — на 1,2%.

При этом Минэкономразвития в конце декабря ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов населения в текущем году с 5,8% до 5,6%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

По данным ведомства, реальная заработная плата работников уже четвертый месяц показывает прирост в годовом выражении. Данные с устранением сезонности с сентября показывают примерно нулевую динамику реальной заработной платы.

Источник: ria.ru