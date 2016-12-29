Родители планируют потратить на новогодние подарки детям в полтора раза больше, чем в 2015

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Затраты на подарки в 2016 году значительно вырасли.

В 2016 году родители планируют потратить на новогодние подарки ребенку в среднем 4300 рублей: это почти в 1,5 раза больше, чем в 2015, когда запланированная сумма затрат составляла 3000 рублей. Каждый десятый родитель дарит ребенку деньги. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного проектом Дети Mail.Ru в преддверии новогодних праздников.

По сравнению с прошлым годом затраты на подарки увеличились у большинства (56%) респондентов. Треть участников опроса отметили, что их затраты остались на прежнем уровне. В среднем родители планируют потратить на подарки ребенку 4300 рублей. При этом 66% собираются приобрести несколько подарков (для вручения в детском саду или школе, секции, кружке).

Наиболее популярные подарки – это развивающие игры и наборы для творчества: почти половина родителей (45%) делают выбор в их пользу. На втором месте – игрушки (37%), на третьем – техника и электроника (21%). 9% опрошенных родителей предпочитают дарить детям деньги.

Почти половина родителей прячут новогодние подарки в шкафу, еще 19% – на антресолях. 12% респондентам приходится держать новогодний подарок на работе, чтобы его не нашел ребенок. Есть и такие, кто прячет подарок у соседей (3%), в диване (4%) и даже в пианино (1%).

Треть родителей считают, что их дети верили в Деда Мороза до 11 лет. 4% при этом заявили, что их дети никогда не верили в сказочного дедушку. Возможно, поэтому приглашение Деда Мороза становится все менее распространенным – в этом году лишь каждый десятый ребенок получит подарок из его рук. Подавляющее большинство родителей (91%) предпочитают просто положить подарки под елку.

О желаниях своих детей родители узнают по-разному: 37% просят их написать письмо Деду Морозу, 30% спрашивают напрямую, а 4% предлагают выбрать подарок из предложенных вариантов. Почти половина (45%) при этом предпочитают делать сюрприз – их дети не знают, какие подарки получат.

Во многих семьях подарки получат не только дети, но и сами родители – о традиции обмениваться подарками с детьми рассказали 66% опрошенных.

Источник: Пресс-служба Mail.Ru Group