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Третий черный ящик Ту-154 нашли разрушенным

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

"Третий "черный ящик", находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - уточнили в силовых структурах.
Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. Собеседник агентства добавил, что их расшифровка будет завершена в ближайшее время.

Почти все обломки самолета подняты на поверхность.

Активная фаза поисковой операции завершена. Группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, покинула зону поисков.

Источник: tass.ru

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Категория: Новости / В России

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