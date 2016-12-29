Минтранс сообщил о нештатной работе техники перед крушением Ту-154

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Глава Минтранса РФ Максим Соколов назвал предварительную причину падения самолета Минобороны в Сочи.

«Очевидно, что [перед крушением] была нештатная работа техники [самолета]. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — сказал Соколов во время пресс-конференции.

Окончательные выводы о крушении сделают после расшифровки черных ящиков.

Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Сергей Байнетов добавил, что изначально было более 15 версий крушения самолета. Когда следователи получили данные с двух черных ящиков, количество версий сократилось вдвое.

Байнетов заявил, что версия крушения Ту-154 в результате теракта пока сохраняется, однако взрыва на борту не было.

«Кроме взрыва на борту могло быть какое-то механическое воздействие. Не обязательно теракт был связан со взрывом»,— сказал он.

Байнетов добавил, что в самолете было всего два черных ящика, и информация о третьем не соответствует действительности.

«На борту самолета Ту-154 находится два аварийных накопителя, один — параметрический, второй — с записью переговоров экипажа (речевой), третьего накопителя нет, есть эксплуатационный накопитель, который записывает параметры полета», — сказал он.

Соколов рассказал, что самолет практически полностью разбился о морскую поверхность и это осложнило поисковую операцию. Из воды уже подняли тела 19 погибших.

Источник: yuga.ru