На высокогорном полигоне «Кахмуд» в Армении завершился полевой сбор снайперов 102 российской военной базы

/В России/

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, завершились полевые занятия со стрелковым (снайперским) подразделением на высокогорном полигоне «Камхуд». В них принимали участие более 100 военнослужащих- снайперов, среди которых как опытные специалисты, так и начинающие снайперы из числа вновь прибывшего пополнения соединения.

Занятия по одиночной подготовке проводились под руководством инструкторов и наиболее подготовленных офицеров. В экстремальных условиях высокогорной местности снайперы научились вводить различные поправки при выверке оптического, механического и ночного прицелов снайперской винтовки Драгунова (СВД) и снайперской специальной винтовки (ВСС) «Винторез», самостоятельно выбирать позиции для стрельбы с применением правил маскировки и использованием подручных средств.

На этапе учебных стрельб военнослужащим было отведено в общей сложности около 200 часов на поражение движущихся и находящихся на предельном удалении целей, в том числе ночью. Снайперы научились поражать цели без пристрелочного выстрела и использовать подручные средства для маскировки огневых позиций, в том числе на местности без естественных укрытий. Также большое внимание в ходе занятий уделялось отработке вопросов скрытного передвижения на поле боя и в тылу условного противника.

Завершился сбор по одиночной подготовке снайперов сдачей комплексных контрольных упражнений по основам боевой подготовки, а также проведением состязаний с отбором кандидатов для участия в первом этапе всеармейского конкурса «Снайперский рубеж».

В течение суток снайперы вернутся в пункт постоянной дислокации.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа