500 чиновников мэрии Санкт-Петербурга заменят 500 дворников в Новогоднюю ночь

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Жители северной столицы поддержали идею Эдуарда Маршанкулова.

Жители Санкт-Петербурга откликнулись на идею политика Эдуарда Маршанкулова и вместе с ним призывают чиновников провести новогоднюю ночь с метлами в руках. В соцсетях активно обсуждают инициативу коммуниста, которая может превратиться в настоящее новогоднее чудо.

- Вот если хоть один чиновник выйдет в Новый год с метлой, я зауважаю всю эту братию и поверю в то, что наша жизнь может измениться к лучшему, - пишет пользователь по имени Виктори.

Напомним, власти города решили организовать системную уборку города в новогоднюю ночь. В комитете по благоустройству 29 декабря пообещали, что 500 работников ручного труда и 130 машин к 9 часам утра 1 января сметут с праздничных площадок Петербурга все последствия новогодних гуляний.

Вслед за этим член ЦК «Коммунисты России» Эдуард Маршанкулов предложил чиновникам самим оторваться от диванов и отправиться убирать улицы.

- Чиновники привыкли эксплуатировать людей труда. Причем чем дальше, тем условия работы становятся тяжелее и абсурднее, - заявил Маршанкулов.

Источник: news-r.ru