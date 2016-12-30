Крупнейший в мире дизельный ледокол «Виктор Черномырдин» спустили на воду

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"Балтийский завод-Судостроение" (БЗС) спустило на воду ледокол "Виктор Черномырдин", сообщило в пятницу ФГУП "Росморпорт". "На данный момент техническая готовность ледокола составляет 50%", - говорится в сообщении.

Основные характеристики судна: длина 147 м, ширина 29 м, осадка 8,5 м, автономность плавания 60 суток, мощность силовой установки 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.

На дизель-электрическом ледоколе применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание корпуса.

"Балтийский завод - Судостроение" входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" . Предприятие специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельными), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей, выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования, является поставщиком цветного и стального литья.

Росморпорт заказал строительство ледокола ЛК-25, который затем был назван в честь бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, в 2011 году. Стоимость проекта — около 8 миллиардов рублей.

Строительство головного судна проекта 22600 "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Изначально передача ледокола заказчику была запланирована на 2015 год.

Длина судна составляет 147 метров, ширина — 29 метров, осадка 8,5 м, мощность силовой установки 25 МВт. «Виктор Черномырдин» сможет проводить в автономном плавании до 60 суток. В команду ледокола входят 128 человек.

Источник: interfax.ru