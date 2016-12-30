Чиновникам запретили пользоваться иностранными сервисами. В том числе «Яндексом»

/В России/

Мэрия Калининграда запретила сотрудникам подведомственных предприятий пользоваться продуктами иностранных интернет-компаний. Соответствующий приказ замглавы администрации города Анны Аполлоновой опубликовало издание «Новый Калининград».

В документе Аполлонова ссылается на распоряжение администрации города о переходе на отечественные сервисы в целях информационной безопасности.

Наравне с такими популярными сервисами как Skype, Facebook, Gmail, Dropbox, Viber и WhatsApp в список также попала «Яндекс.Почта». В пояснении указано, что «Яндекс» принадлежит компании, зарегистрированной в Нидерландах.

Список также включает отечественные аналоги для запрещенных зарубежных сервисов. Среди них мессенджеры ICQ и QIP, электронная почта Mail.Ru и сервисы для облачного хранения и управления сайтами от «1С-Битрикс».

С 1 января 2016 года в России действует запрет на госзакупки иностранного программного обеспечения, для которого есть отечественные аналоги. Чтобы проверять соответствие программ был создан реестр отечественного ПО.

Как сообщал «Коммерсантъ», в мае 2016 года Минэкономразвития предложило ввести запрет на использование иностранных сервисов для военнослужащих и чиновников. Такой доклад, по сведениям издания, был направлен в Кремль. В Администрации президента заявили, что никаких запретов не вводилось.

Источник: meduza.io