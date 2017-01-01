В России запретили производство и оборот алкоголя в пластиковой таре

/В России/

С 1 января 2017 года в России вступает в силу запрет на производство и оборот алкоголя в пластиковой таре, объем которой превышает 1,5 литра.

При этом розничная продажа алкоголя в ПЭТ-таре будет запрещена со второй половины года, с 1 июля.

За производство алкоголя в пластиковых бутылках объёмом свыше 1,5 литра закон предусматривает штрафы 100 тыс. — 200 тыс. рублей для должностных лиц и 300 тыс. — 500 тыс. рублей — для юридических.

Штрафы за розничную продажу алкоголя с 1 июля 2017 года также составят от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. руб. — для юридических лиц.

Источник: life.ru