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В России вступил в силу закон, повышающий защиту прав дольщиков

С 1 января вступает в силу закон, направленный на повышение защиты прав дольщиков при строительстве многоквартирных домов.

Документ призван обеспечить информационную открытость застройщиков. Теперь они обязаны публиковать на официальных сайтах всю необходимую документацию и информацию о строящихся объектах, включая договоры участия в долевом строительстве и фотографии со стройки.

В целях дополнительной защиты прав дольщиков, по объектам которых застройщики обанкротились, создан специальный компенсационный фонд. Страховые отчисления девелоперов в госфонд будут рассчитываться исходя из цены договора долевого участия, но не будут превышать 1% от суммы договора.

Закон расширяет полномочия контролирующих органов в части надзора за целевым использованием застройщиком привлеченных средств, соблюдением графика строительства и привлечением денежных средств граждан жилищно-строительными кооперативами.

При сдаче объекта застройщик обязан передать гражданину полную инструкцию по его эксплуатации. Участник долевого строительства вправе предъявить требования застройщику в связи с ненадлежащим качеством объекта, но если дефекты выявлены в течение гарантийного срока. Если же застройщик откажется внесудебно урегулировать ситуацию, гражданин имеет право обратиться в суд.

Источник: tass.ru

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Категория: Новости / В России

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