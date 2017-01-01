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В России вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста чиновников

С 1 января 2017 года вступает в силу закон, согласно которому пенсионный возраст для чиновников начнёт ежегодно повышаться на шесть месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Ранее госслужащие уходили на пенсию в том же возрасте, что и все остальные граждане: мужчины — в 60 лет, женщины — в 55. 

В соответствии с законом, минимальный стаж гражданской госслужбы, дающий право на пенсию за выслугу лет, будет постепенно увеличен. В законе устанавливаются единые условия, определяющие право на пенсионное обеспечение для федеральных, региональных и муниципальных служащих.

Источник: ria.ru

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Категория: Новости / В России

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