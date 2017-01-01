Командующий войсками ЮВО поздравил всех с Новым годом

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Командующий войсками Южного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Дворников поздравил военнослужащих и гражданский персонал подчиненных частей с Новым годом.

Командующий военным округом отметил, что 2016 год был насыщен мероприятиями боевой подготовки, в том числе и внезапными проверками боеготовности войск, в ходе которых личному составу вместе с вооружением и военной техникой приходилось оперативно перемещаться за сотни и тысячи километров от пунктов постоянной дислокации и выполнять задачи по предназначению на незнакомой местности.

Комплекс проведенных тактических и командно-штабных учений и различных тренировок позволил подготовить органы управления и подразделения до уровня, позволившего успешно выполнить задачи в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» одновременно на 18 полигонах ЮВО.

Новые и усовершенствованные образцы вооружения и военной техники активно поступали на Черноморский флот и на Каспийскую флотилию. Интенсивно перевооружаются и дислоцированные на юге страны части ВКС. Танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений и частей получили современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А. В 2016 году в округе сформированы новые соединения, которые уже приступили к выполнению учебно-боевых задач. Говоря о задачах на ближайшую перспективу, генерал-полковник Александр Дворников акцентировал внимание на том, что 2017 год будет не менее насыщенным и динамичным: «Предстоит много трудиться, ответственно, профессионально и дисциплинированно неся свою ратную службу. Ведь нам доверено спокойствие нашей Родины.

Наша задача – сделать всё, чтобы небо над Россией было безоблачным и мирным. А потому каждый из нас – от генерала до солдата – не на словах, а на деле должен быть одновременно профессионалом и патриотом». «Наша задача - обеспечить условия для качественной подготовки личного состава воинских коллективов, решить все вопросы социальной направленности», - отметил командующий войсками округа. Генерал-полковник Александр Дворников пожелал всем в наступающем году счастья, здоровья, исполнения самых заветных желаний, успешного преодоления жизненных трудностей, а также праздничного, светлого настроения, добра и радости.

Источник: Пресс-служба ЮВО