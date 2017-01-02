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Путин откликнулся на смерть старшего в роду Романовых

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной князя Дмитрия Романовича. 

Глава государства направил вдове князя Феодоре Романовой телеграмму. «Россия гордится нашим выдающимся соотечественником», — говорится в тексте.
Путин также отметил большой вклад Романовича в распространение за рубежом знаний об истории и культуре России, его активную благотворительную и меценатскую деятельность.

Князь скончался в Дании вечером 31 декабря в возрасте 90 лет. Он приходился праправнуком по прямой линии императору Николаю I и троюродным братом последнему императору Николаю II.

Дмитрий Романович впервые посетил Россию в 1992 году, после неоднократно бывал на исторической родине. В последний раз князь посетил Россию в октябре 2016 года, ему вручили орден Александра Невского.

Источник: lenta.ru

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Категория: Новости / В России

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