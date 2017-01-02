Сухопутные войска РФ получат новые комплексы «Искандер-М»

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Перевооружение ракетных бригад Сухопутных войск на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в 2017 году продолжится, сообщил военный источник.

"В новом году в плановом порядке продолжится перевооружение ракетных формирований с ракетного комплекса "Точка" и "Точка-У" на современный "Искандер-М", - сказал собеседник агентства.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил, что перевооружение всех имеющихся соединений на ракетный комплекс "Искандер-М" завершится до 2020 года.

По словам военачальника, "Искандер-М" является лучшим ракетным комплексом в своем классе, он в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону.

"В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ведутся работы по модернизации комплекса с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик", - сказал генерал.

В октябре в Минобороны РФ заявили, что подразделения ракетных войск с комплексами "Искандер" перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки.

ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Источник: interfax.ru