Память погибших в авиакатастрофе почтили в Музее Новороссии

/В России/

2 января Музей Новороссии в Санкт-Петербурге, единственный в России и странах СНГ, провёл памятный вечер по погибшим в страшной трагедии над Чёрным Морем.Надо сказать, что сотрудники Музея тщательно подготовились к ответственному вечеру.

Специально для этой встречи художники разрисовали стены выставочных залов Музея видами Пальмиры, разрушенных террористами, а в главном зале внимание публики привлекла инсталляция летящего Ту-154. Встречает же гостей Музея специальный стенд с фотографиями погибших в авиакатастрофе, включая артистов Дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, доктора Лизу и журналистов федеральных телеканалов. Посетители имеют возможность зажечь свечку перед фотографиями погибших в авиакатастрофе.

Вёл вечер директор Музея Новороссии Герман Владимиров. Представительную делегацию из Сирии возглавил депутат сирийского парламента Абд Ассалам Дахмуш, также в неё вошли президент сирийского фонда "Хайат" Вакид Шаалан и известный общественный деятель, руководитель Центра Российско-арабского сотрудничества Ваддах Аль-Джунди. Высокий сириец Абд Ассалам Дахмуш в своём выступлении на хорошем русском языке выразил соболезнование народу России от имени сирийского народа в связи с катастрофой Ту-154 над Чёрным Морем. Вообще, все выступления в этот вечер были как-то особенно сердечны. Ваддах Аль-Джунди кратко представил других сирийцев и передал слово президенту фонда "Хайат".

Далее Герман Владимиров пригласил к выступлению солиста группы "Разумные Игры", который спел уже известные и новые песни. Одна из песен посвящена гибели людей над Черным морем а вторая добровольцам Донбасса.

После "Разумных Игр" от сирийской делегации выступил представитель , который играл на традиционном музыкальном инструменте уд. Уд это струнный щипковый инструмент. Распространён в странах Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии. К арабам этот инструмент попал из Персии. Музыкант извлекал из инструмента удивительные лиричные мелодии.

Музей Новороссии отметил значимость сотрудничества с представителями Сирии и подарил сирийской делегации список с иконы донецкой Богоматери которую отвезут в Дамаск . В ответ сирийцы подарили коллективу Музея статуэтку, которая является копией статуи одного из древних городов.

Также на вечере выступили член Союза писателей России Андрей Антонов, генерал-лейтенант Николай Иванович Петров, представитель Союза Добровольцев Донбасса и другие. Интересно, что генерал-лейтенант Петров напомнил о предстоящем 29 января зимнем марафонском забеге и прочитал посвящённые зимнему бегу свои стихи. Продолжился вечер исполнением патриотических песен.

В интервью после окончания концертной программы Ваддах Аль Джунди отметил, что Исламское государство* было в течение нескольких лет организовано США на территории Ирака, а уже оттуда оно пришло в Сирию.





Источник: Пресс-служба "Музея Новороссии"