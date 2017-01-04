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Генпрокуратура проверит формирование региональных программ капремонта

Президент России Владимир Путин 4 декабря поручил Генпрокуратуре РФ проверить соблюдение законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах.

«Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия», — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение этого поручения был назначен Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2017 года, сообщается на сайте Кремля.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / В России

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