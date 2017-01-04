В России создадут рабочую группу по декриминализации подростковой среды

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать межведомственную рабочую группу по декриминализации подростковой среды и представить предложения по социальной реабилитации и адаптации бывших заключённых, говорится во вторник на сайте Кремля.

"Правительству РФ: создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды, включив в эту рабочую группу представителей Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека", — говорится в документе. Срок исполнения поручения – до 15 февраля 2017 года.

Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих реализацию мер социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Срок исполнения — до 30 марта 2017 года.

Ответственный за исполнение поручений назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: ria.ru