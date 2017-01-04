В Ульяновске школьница задушила парня во время БДСМ-игр и пошла на уроки

/В России/

Преступление произошло в Димитровграде Ульяновской области. Его совершили две девушки: школьница и её подруга постарше шли в гости к новому знакомому с одной целью – обокрасть его. Но закончился вечер гораздо печальнее.

На минувшей неделе 21-летняя девушка и её 17-летняя подружка познакомились в интернете с уроженцем Таджикистана. 24-летний парень снял квартиру в доме №22 на улице Славского. И пообщавшись с обеими несколько дней, 23 декабря молодой человек решил пригласить их к себе в гости. Подготовился ко встрече тщательно – купил продуктов, накрыл стол.

Это была пятница, вечер. Девочки приехали. Личное знакомство плавно перетекло в разговоры об интиме. Новый знакомый предложил подругам ролевые игры. Те согласились сразу же.

Не подозревая ни о чем, парень разрешил себя связать. Девушки делали это с помощью собственных вещей и белья.

– Задушенным потерпевшего обнаружила на следующий день хозяйка квартиры. Женщина сразу вызвала полицию. На место приехала следственно-оперативная группа. Точный предмет удушения установить не удалось. Понятно лишь, что это было что-то тонкое, похожее на бельё. Кроме того, на теле погибшего были телесные повреждения, – пояснили в димитровградском межрайонном следственном отделе.

Расправившись столь жестоко с новым другом, девушки обшарили квартиру в поисках чего-нибудь ценного. Ничего дорогого не нашли. В итоге они забрали некоторые личные вещи и пару тысяч рублей из кошелька парня.

Установить личности преступниц и задержать их оперативникам удалось по горячим следам. Да и скрываться, как оказалось, девушки не пытались. Младшенькая на следующий день как ни в чем не бывало пошла на уроки в школу. Димитровградским городским судом в отношении 21-летней обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении школьницы – в виде домашнего ареста. На допросах обе признались, что хотели лишь обокрасть молодого человека.

Вчера, 27 декабря, жительницам Димитровграда предъявили обвинение в групповом убийстве и разбойном нападении. А городская прокуратура города начала общенадзорную проверку.

Источник: 1ul.ru