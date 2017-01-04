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Умер космонавт Игорь Волк

Герой СССР, летчик-космонавт Игорь Волк скончался на 80-м году жизни. 

О причинах смерти известного летчика-испытателя, бывшего главы летно-испытательного центра ЛИИ имени Громова, не сообщается.

Игорь Волк —заслуженный летчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации "Земля и космонавтика". Он был награжден орденами Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, медалью "Золотая Звезда" и другими.

Источник: ria.ru

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Категория: Новости / В России

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