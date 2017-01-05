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По случаю начала юбилейного года ВВП «Национальный комитет+60» обращается к президенту Русского географического общества, Герою России Шойгу С.К. с настоятельной просьбой направить экспедицию на самую большую льдину в Русской Арктике с целью создания там уникального подарка почетному гражданину Санкт-Путербурга Путину Ввладимиру Владимировичу.

Традиционно все исследования Северного и Южного полюсов планеты ведутся из родного города Главы Попечительского совета РГО ВВП. Поскольку наименование ледяной глыбы не регламентируется топонимическими привязками, то, на наш взгляд, самая большая льдина в Северном Ледовитом океане может (без бюрократических проволочек) получить название «Льдина Путина»!

В русле реализации знаменитого тезиса Вячеслава Володина о тождественности России и Путина, конечно же, необходимо на ней создать ледяную композицию, где в центре будет ледяная скульптура ВВП высотой 650 см. Думается, по периметру в полный рост расположатся ледяные белые медведи, символизирующие надежную защиту арктических рубежей Великой России от недругов! Как известно, скульптуры из искусственного льда обладают большой прочностью и при отрицательных температурах сохраняются практически вечно.

Источник: Пресс-служба «Национальный комитет+60»