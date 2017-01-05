Неплательщиков по ЖКХ оштрафуют автоматом по банковской карте

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Верховный суд России принял постановление о списании долгов за «коммуналку» и налогов с банковских карт неплательщиков по упрощенной процедуре.

Теперь поставщики жилищно-коммунальных услуг смогут получить решение суда о взыскании средств в ускоренном порядке за несколько дней. Новое правило может коснуться всех неоплаченных платежей за последние 10 лет.

Сейчас задолженность собственников жилья перед управляющими компаниями и операторами коммунальных услуг составляет 270 млрд рублей. Как ранее заявлял замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, систематическими должниками являются 2% потребителей коммунальных услуг, еще 4% задерживают оплату раз от раза.

В постановлении Верховного суда отмечается, что упрощенная процедура взыскания долгов с банковских счетов распространится на нарушения, которые очевидны. Поясняется, что бесспорными являются требования, подтвержденные письменными доказательствами и признаваемые должником.

В этом случае компания-оператор услуг или налоговая инспекция смогут просто принести документы в суд и получить судебный приказ о взыскании долгов. После этого исполнительное производство по делу начинают судебные приставы, которые могут списывать долги со всех найденных счетов должника. При этом самого неплательщика соответствующие органы должны ставить в известность обо всех стадиях судебного и исполнительного производства. Должник даже получит шанс исправиться и сможет погасить задолженности в течение десяти дней после вынесения судебного приказа. В этот же срок он может обжаловать решение суда.

Если же гражданин ничего не предпримет, то пристав получит доступ к счетам должника, с которых спишется нужная сумма. Если денег на счетах не будет или не окажется даже самих счетов, пристав направит в банки запросы о том, есть у человека на руках наличность. В ином случае — приставы отправятся по месту жительства должника и опишут его имущество, а в счет погашения долга могут пойти предметы роскоши, автомобили, техника.

Сейчас с банковских счетов списываются другие долги: по кредитам, алиментам, штрафам ГИБДД. При этом зачастую кредиторы, то есть те организации, которым задолжали, допускают ошибки, начисляют лишние суммы, а иногда «должниками» оказываются исправные плательщики. Которым потом приходится тратить время и силы на то, чтобы доказать свою невиновность и вернуть неоправданно списанные личные средства. Такие случаи не редки и в сфере ЖКХ.

Как объяснил ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Института экономики города Дмитрий Гордеев, бесспорность задолженностей, о которой идет речь в постановлении Верховного суда, определить порой очень сложно и суд этим не занимается. «Один из распространенных примеров такой ошибки — возникшая у плательщика задолженность из-за неправильного расчета суммы платежа в расчетно-кассовом центре, например, по неправильной формуле. В итоге человек платит меньше, видя ошибку, но компания-оператор все равно идет в суд взыскивать долги», - рассказывает эксперт. По его словам, в результате судом удовлетворяются требования заявителя, а «неочевидность очевидного» придется доказывать самому плательщику в суде.

«Новая норма упрощает собираемость долгов, но она несовершенна и требует доработок. В спорной ситуации она априори делает виноватым плательщика. Необходимо сократить перечень случаев, когда суд может издавать приказ о взыскании долгов со счетов в принудительном порядке», - поясняет наш собеседник.

Чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией из-за долгов за ЖКХ и не лишиться денег на счетах, эксперты рекомендуют внимательно изучать платежки, проверять почтовый ящик на предмет уведомлений, чтобы вовремя отреагировать в случае ошибки и избежать судебных разбирательств.

Источник: mk.ru