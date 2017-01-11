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Аборты запрещены в Ярославской области в память о вифлеемских младенцах

В Ярославской области по инициативе епархии и регионального департамента здравоохранения в среду проводится день без абортов.

"В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства", - сообщает пресс-служба Ярославской митрополии.

Акция проводится в память о "вифлеемских младенцах, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца".

Организаторы мероприятия призывают частные клиники присоединиться к дню запрета абортов.

Кроме того, епархия планирует провести акцию "Свеча памяти" в память о младенцах, убитых Иродом и умерщвленных в результате абортов.

В античных исторических источниках отсутствует повествование об избиении младенцев по приказу Ирода. Труд Иосифа Флавия "Иудейские древности" - главный исторический источник о периоде царствования Ирода - не содержит упоминаний о резне младенцев в Вифлееме. Это событие упоминается только в Евангелии от Матфея и более поздних христианских текстах. Погибшие младенцы особо почитаемы христианами как святые, первыми пострадавшие за Христа.

Источник: interfax.ru

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Категория: Новости / В России

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