Аборты запрещены в Ярославской области в память о вифлеемских младенцах

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В Ярославской области по инициативе епархии и регионального департамента здравоохранения в среду проводится день без абортов.

"В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства", - сообщает пресс-служба Ярославской митрополии.

Акция проводится в память о "вифлеемских младенцах, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца".

Организаторы мероприятия призывают частные клиники присоединиться к дню запрета абортов.

Кроме того, епархия планирует провести акцию "Свеча памяти" в память о младенцах, убитых Иродом и умерщвленных в результате абортов.

В античных исторических источниках отсутствует повествование об избиении младенцев по приказу Ирода. Труд Иосифа Флавия "Иудейские древности" - главный исторический источник о периоде царствования Ирода - не содержит упоминаний о резне младенцев в Вифлееме. Это событие упоминается только в Евангелии от Матфея и более поздних христианских текстах. Погибшие младенцы особо почитаемы христианами как святые, первыми пострадавшие за Христа.

Источник: interfax.ru