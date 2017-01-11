Законопроект о декриминализации побоев в семье приняли в первом чтении

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который исключает из Уголовного кодекса наказание за побои в отношении близких лиц. За документ проголосовали 368 депутатов, против — один, еще один парламентарий воздержался. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Законопроект предлагает перенести побои в отношении близких родственников в разряд административных правонарушений. Уголовная ответственность за такие действия будет наступать только если правонарушение совершено два и более раза в течение года.

В Уголовном кодексе в случае окончательного одобрения документа останется наказание за побои из хулиганских побуждений либо по мотивам ненависти или вражды. За это предусмотрено наказание от обязательных работ до двух лет лишения свободы.

«Внутрисемейные побои стали более опасными, чем побои обычных людей. <…> То есть фактически нарушен принцип равенства граждан по семейному признаку», — заявила на заседании соавтор законопроекта Елена Мизулина. Госдума РФ

Статью о побоях без указания мотивов перенесли в Кодекс об административных правонарушениях летом 2016 года. Один из авторов нового законопроекта депутат Ольга Баталина рассказывала, что после принятия поправок возникла коллизия, когда побои на улице считались правонарушением, а в семье — преступлением.

Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ.

Источник: meduza.io