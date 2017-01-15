Кадыров сообщил о задержании сбежавшего в ходе спецоперации особо опасного боевика

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В Чечне задержан боевик из банды, которую координировал из Сирии чеченец из группировки «Исламское государство», и который сбежал во время спецоперации.

Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, бандита поймали 14 января в районе площади Минутка во дворе торгового центра «Орбита» в Грозном. Правоохранители предложили ему сдаться, но в ответ он бросил гранату.

«В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган, — написал Кадыров в своем инстаграме. — Дацаева удалось взять живым. Он дает подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия. Это подтверждает известную оперативникам информацию».

По данным силовиков, Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева.

«Он пояснил, что получил приказ из Иблисского государства убить любого сотрудника и прислать отчет, чтобы заслужить доверие. Теперь у него хватало наглости просить прошение за убийство и говорить, что потом раскаивался», — отметил Кадыров.

Он рассказал, что всю банду Дацаева координировал находящийся в Сирии уроженец чеченского города Шали. Его имя и фамилии известны, а все контакты отслеживались.

Глава республики добавил, что еще два члена этой бандгруппы были задержаны в тот же день в Нальчике при попытке покинуть пределы Северного Кавказа. Их везут в Грозный.

«На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников, — сообщил он. — Это большой успех правоохранительных органов, которым очень активно помогало население. Начиная с конца лета минувшего года в условиях строгой секретности велась работу по контролю за теми, кто вербовал участников банды, покупал оружие, разрабатывал планы совершения терактов. В тот момент, когда поняли, что необходимо ликвидировать банду, провели спецоперацию в нескольких населенных пунктах».

В ходе спецоперации были уничтожены четыре боевика, еще десятки молодых людей были задержаны. Имрану Дацаеву, который, по некоторым данным, является лидером группы, удалось вырваться из окружения и уйти в горы. Однако Кадыров заявлял, что место, где он может находиться, полностью блокировано. Он также заявил, что уничтоженные боевики причастны к «Исламскому государству» и сменил главу района, где прошла спецоперация. Некоторые из членов банды были близкими родственниками уничтоженного в 2006 году Исы Мускиева, на счету которого 102 убитых человека из Курчалоевского и Шалинского районов, и других особо опасных террористов.

В перестрелке с боевиками погибли рядовой Хамзат Хашумов, который, как сообщила пресс-служба Росгвардии, погиб, прикрыв своего командира, и пулеметчик Бекхан Хутаев. Их семьям Фонд им. Ахмата Кадырова выделит по миллиону рублей.

Источник: yuga.ru