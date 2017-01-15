Крым теряет большие деньги по вине федеральных чиновников

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Бюджет Крыма несёт большие потери из-за проволочек с оформлением имущества федеральными органами власти, что является неприемлемым. Об этом в ходе рабочей встречи с министром имущественных и земельных отношений Крыма Анной Анюхиной сообщил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт пресс-служба правительства республики.

«Подготовьте письмо за моей подписью в адрес Дмитрия Николаевича Козака (вице-премьер правительства России), которое показывает, какова динамика оформления, постановки на учёт и регистрации зданий и сооружений, которые переданы в федеральную собственность. Ситуация неприемлема, мы действительно теряем большие деньги в качестве налогов, которые должны были поступить в казну республики», – сказал Аксёнов.

По словам Анюхиной, в 2016 году в федеральную собственность было передано порядка 11 тыс. объектов, расположенных в Крыму. При этом федеральные органы оформляют правоустанавливающие документы длительное время, что является проблемой. Она добавила, что в этом году минимущества Крыма начнёт проверки того, как федеральные органы власти оформляют правоустанавливающие документы на землю, а также проведёт мониторинг их работы с данным имуществом и эффективность его использования.

Источник: c-inform.info