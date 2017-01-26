В Пензе на ТЭЦ произошел взрыв

/В России/

На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв, в результате обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. метров.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Пензенской области.

"По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства. По его словам, данные о пострадавших уточняются. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ведут разбор завалов и поиск возможных пострадавших.

В то же время в Центре медицины катастроф ТАСС сообщили, что в результате взрыва погиб один человек. "Данные о раненых не поступали", - сказал источник.

Теплоснабжение Пензы в результате случившегося не нарушено, система работает в штатном режиме, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Анна Шупилова. На сайте регионального МЧС сообщается, что взрыв произошел на ТЭЦ-1, расположенной по адресу: ул. Ново-Черкасская, дом 1.

Минэнерго РФ сообщило, что обрушилась кровля в машинном зале станции, из-за чего отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт).

ТЭЦ-1 принадлежит компании "Т Плюс".

Источник: tass.ru