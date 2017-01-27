Минтруд пересмотрит запрет на работу женщин водолазами и боцманами

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Минтруд пересмотрит действующий до сих пор запрет от 1974 года о работе женщин шахтерами, крановщицами, боцманами и водолазами.

Ведомство планирует обновить перечень из 456 работ, на которых запрещено использовать женский труд. В письме за подписью замдиректора департамента условий и охраны труда Татьяны Жигастовой говорится о сокращении этого списка.

Необходимость сокращать перечень в ведомстве объясняют изменением технологий производства и социально-гигиенических условий труда во многих сферах. Письмо адресовано главе Российского профессионального союза моряков Юрию Сухорукову. Организация ранее жаловалась в правительство на то, что женщины не могут быть членами экипажей судов. В профсоюз обращались девушки, которые прошли обучение в мореходных училищах и речных техникумах, но устроиться на работу не смогли.

Активисты потребовали устранить дискриминацию и обязать работодателей создавать безопасные условия труда работникам любого пола. Сейчас Минтруд собирает предложения профсоюзов и экспертов, проводит работу с медиками, сообщает РБК.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в марте 2015 года принял решение о подготовке девушек-студенток по программе обучения солдат и сержантов запаса при военных кафедрах Сибирского государственного университета и Московского государственного лингвистического университета. В 2016 году в военные вузы РФ могли поступить 223 девушки.

Источник: kuban24.tv