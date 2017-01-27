Минпромторг попросил Роскачество проверить хлеб и белье в магазинах

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Заместитель руководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов попросил Роскачество в 2016 году проверить целый перечень продающихся в магазинах РФ товаров, включая обувь и нижнее белье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Мы рассчитываем, я просил Максима Протасова - руководителя Роскачества, чтобы они в 2017 году также предусмотрели проверку в том числе в отношении нижнего белья, как женского, так и мужского", - приводят в пресс-службе слова Евтухова.

Кроме того, необходимо проверить качество обуви, мужских костюмов, а также продолжить исследование школьной формы, бытовой электроники и широкого спектра продуктов питания, считает замминистра. Также в 2017 году планируется проверить сыры, йогурты и другую молочную продукцию, сообщал ранее Протасов.

В 2016 году организация проверила 41 категорию продукции, включая продукты питания, одежду (включая мужское нижнее белье и отдельные элементы школьной формы), обувь, товары для дома. По результатам исследований государственный знак качества был присвоен 70 товарам. Также в 2016 году при сотрудничестве с рядом крупных ритейлеров стартовала программа по продвижению товаров с государственным знаком качества в магазинах РФ. В результате продажи таких товаров возросли на 41,7%, сообщили в Роскачестве.

Роскачество - национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учреждена распоряжением правительства РФ 30 апреля 2015 года. Целью Роскачества является повышение потребительской осведомленности и информирование населения о качестве товаров на отечественном рынке, а также продвижение российских товаров высокого качества на внутренний и внешние рынки. Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления.

Источник: tass.ru