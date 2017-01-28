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Госдума намерена сделать платным вход в природные парки России

Посещение Битцевского леса и других природных парков России может стать платным.

Соответствующий законопроект рассматривают в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Экологи предлагают взимать с желающих прогуляться по территории природного парка до 1500 рублей. Одной из причин подобной инициативы называют то, что посетители оставляют за собой много мусора и вытаптывают газоны. RT поинтересовался у специалистов, необходимо ли подобное нововведение.

Вход в природные парки по всей России предлагают сделать платным. Соответствующий законопроект на днях одобрили на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Документ предполагает поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 

Разработчики документа считают, что взимание платы за вход необходимо, так как эти территории имеют экологическую и эстетическую ценность, а жители городов оставляют в них много мусора.
К природным паркам относятся, например, Битцевский лес в Москве, Веппский лес в Ленинградской области, Бажовские места в Свердловской области, Цимлянские пески в Волгоградской области. По данным информационного ресурса «Заповедная Россия», в стране таких зон более 50.

В настоящее время платным является посещение только заповедников и национальных парков. Природные парки под эти требования не попадают.

Источник: russian.rt.com

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Категория: Новости / В России

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