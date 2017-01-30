В правительстве отказались снять запрет на въезд ВИЧ-инфицированных в РФ

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Минздрав исключил из проекта плана по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека, пункт, снимающий запрет на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных.

В первоначальных версиях проекта, как отмечает издание, Минздрав предлагал для борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных снять для них запрет на въезд в РФ.

Против отмены запрета выступали МВД и Минэкономразвития. Так, в Минэкономразвития заявили, что борьба с дискриминацией ВИЧ-инфицированных может угрожать национальной безопасности государства «в части защиты здоровья населения», и выступили за ужесточение проверок въезжающих в РФ иностранцев.

Минздрав из-за замечаний других ведомств был вынужден изменить и некоторые другие пункты проекта плана. Так, из-за претензий Минюста из финальной версии документа исчез пункт, направленный против ВИЧ-диссидентства, который предусматривал ответственность за распространение недостоверной и опасной для здоровья граждан информации о вирусе. Минздрав теперь предлагает лишь бороться с призывами отказаться от лечения.

Ранее стало известно, что Минздрав убрал из окончательного проекта плана пункт, предусматривающий выделение на борьбу с ВИЧ-инфекцией дополнительно 70 миллиардов рублей до 2020 года. Против этого пункта выступал Минфин.

Минэкономразвития поставил под сомнение и необходимость отмены запрета для людей с ВИЧ на усыновление детей. В ведомстве заметили, что этот пункт не соотносится со стратегией, но настаивать на его исключении не стали. Минздрав инициативу сохранил.

Отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание людям, у которых нет сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции, предусмотрен законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В марте 2015 года Конституционный суд признал нормы, позволяющие отказывать во въезде в страну ВИЧ-инфицированным, а также депортировать их, не соответствующими основному закону страны. После этого решения Конституционного суда в Россию разрешили въезжать иностранцам с ВИЧ, чьи ближайшие родственники являются гражданами РФ, постоянно проживающими в стране.

Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции была принята правительством в конце октября 2016 года. Проект плана реализации стратегии был направлен Минздравом в правительство 19 января.

Источник: meduza.io