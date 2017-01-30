В Чечне возбудили дело о покушении на Кадырова

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МВД Чечни возбудило уголовное дело о попытке покушения на главу республики Рамзана Кадырова. Об этом со ссылкой на книгу учета заявлений о преступлениях сообщает «Новая газета».

По данным «Новой газеты», на прошлой неделе 4-й отдел по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Чечни возбудил уголовное дело по статье 277 УК РФ — «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Речь идет о расследовании неудачной попытки покушения на жизнь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которое готовилось весной прошлого года на территории Ножай-Юртовского района Чечни.

В рапорте, как пишет издание, сообщается о задержании в Гудермесе 23 января Азиза Альвиева, Беслана Закараева и Шамхана Магомадова. Они дали признательные показания о подготовке покушения на Кадырова «с использованием гранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств».

Организатором задержанные назвали Ису Ямадаева — представителя клана Ямадаевых, которые давно конфликтовали с Кадыровым. В результате на Ямадаева и задержанных завели дело по статье о посягательстве на жизнь государственного деятеля, пишет «Новая газета».

Один из задержанных Азиз Альвиев ранее проходил свидетелем по делу о покушении на самого Ямадаева. По подозрению в организации того покушения в федеральный розыск объявлен бывший советник Кадырова Шаа Турлаев.

Издание приводит цитаты из рапорта, но в них не указано, когда именно планировалось совершить покушение на Кадырова. По данным «Новой», речь идет о неудавшемся нападении в селе Беной весной 2016 года.

По данным «Новой газеты», Иса Ямадаев покинул Россию еще весной прошлого года. Можно предположить, что находится он там же, где и главный свидетель по делу об убийстве Немцова — Руслан Геремеев. Несмотря на то что между Дубаем и Россией заключено соглашение об экстрадиции, Дубай никого не выдает.

О предотвращенном покушении на Кадырова «Новая газета» впервые сообщила в октябре 2016 года. Утверждалось, что заговорщики заложили взрывное устройство в резиденции Кадырова в селе Беной.

Пресс-служба Кадырова и он сам назвали эти сообщения не соответствующими действительности. При этом, как указывает «Новая», еще в сентябре 2016 года Кадыров на пресс-конференции заявлял, что слухи о покушении имеют под собой основания. «Были моменты, но вовремя сработали сотрудники службы безопасности. Ну, так получилось, что не получилось у преступников реализовать свои планы», — сказал он.

Конфликт между Кадыровым и Ямадаевыми обострился после убийства Руслана и Сулима Ямадаевых. Первого в 2008 году застрелили на набережной в Москве, второго — в 2009 году в Дубае. При этом в 2010 году Рамзан Кадыров объявил, что они помирились с Исой Ямадаевым.

Источник: novayagazeta.ru