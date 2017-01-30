Бывший полпред президента на Сахалине задержан за экстремизм

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Следствие задержало бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, заподозрив его в экстремизме из-за книги о российских чиновниках, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Дагир Хасавов.

"Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ об экстремизме. Поводом стала изданная в 2015 году (книга) "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Через час мы встречаемся со следователем, который может либо отпустить его, либо выйти с ходатайством об избрании меры пресечения", — сказал адвокат.

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Он добавил, что Гулия задержали в московском аэропорту Домодедово, когда он собирался лететь в Кишинев к своей 93-летней матери, которая попала в больницу. Тогда же ему сообщили, что он находится в розыске, заявил адвокат.

По его словам, дополнительное издание книги приостановлено, так как сотрудники СК РФ пришли в издательство и "все изъяли".

«Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника» вышла в 2015 году.

В аннотации к книге приводились слова Гулия: «Я не ставил перед собой задачу подвести читателя к выводу о бессмысленности существования некоторых высших органов государственной власти, которые порой вынуждены искать и придумывать себе занятие, создавая бесполезные структуры и никчемные дела. Но если у кого-то возникнут подобные мысли, то возражать не стану».

Виталий Гулий занимал пост полпреда президента в Сахалинской области в 1991–1993 годах. Затем он работал в администрации президента. В 2000–2001 годах Гулий был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Источник: ria.ru