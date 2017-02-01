Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста

/В России/

Правительство РФ решило повысить пенсионный возраст, однако не определилось с параметрами: до какой границы его поднять и когда открыто сообщить об изменениях.

"Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", — приводит слова источника издание.

Пр этом в пресс-службе Минтруда изданию опровергли эту информацию. Секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок правительства, также заявила, что решения еще нет.

Источник газеты рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос, когда объявлять о реформе, насколько повысить возраст и какие категории граждан затронет перемена. По словам источника, объявить об этом решении могут уже в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

Окончательного решения по параметрам повышения возраста нет, однако существуют несколько основных проектов. Так один из них предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Другой вариант — выровнять пенсионный возраст женщин и мужчин до 63 лет. Также социальный блок правительства подготовил предложение повысить до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин несмотря на то, что его представители публично выступают против увеличения пенсионного возраста.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в 2017 году в РФ не будет принято решения о повышении пенсионного возраста. Экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает необходимым повысить пенсионный возраст в России для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.

Источник: ria.ru