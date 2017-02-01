В Чите руководство детдома заподозрили в сокрытии аборта и попытки самоубийства воспитанниц

/В России/

30 января 2017 года в следственное управление СКР по Забайкальскому краю поступило обращение Уполномоченного по правам ребёнка в Забайкальском крае о признаках противоправных деяний в Читинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Владимира Подгорбунского. По данному факту руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрием Русановым назначено проведение доследственной проверки.

Проведение доследственной проверки поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления.

По имеющимся данным, к детскому омбудсмену обратились несколько работников детского центра, которые сообщили о факте попытки суицида 15-летней воспитанницы центра, а также о проведении операции по прерыванию беременности другой 15-летней воспитанницы. При этом, по утверждению работников детдома, руководство учреждения о данных фактах умалчивало и в правоохранительные органы не сообщало.

В ближайшее время следователи изымут всю необходимую документацию в детском центре, опросят руководство и персонал детского центра, побеседуют с воспитанниками. Будут также проведены другие процессуальные и иные действия, по установлению всех обстоятельств указанных в обращении фактов.

Кроме того, в ходе доследственной проверки следователи дадут принципиальную оценку действиям должностных лиц детского центра в части выполнения своих обязанностей по обеспечению защиты прав несовершеннолетних.

Процессуальное решение следователи примут после детального выяснения всех обстоятельств.

Источник: Следственный комитет РФ