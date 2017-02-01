Отнятые у московской семьи приемные дети появились в базе на усыновление

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В банке детей, оставшихся без попечения родителей, при департаменте труда и социальной защиты Москвы появились анкеты детей, изъятых у московской семьи Дель. Информация об этом появилась в группе в фейсбуке, посвященной возврату детей приемным родителям.

На сайте нашли анкеты четырех детей — Миланы, Сережи, Артема и Кати. Всего у Михаила и Светланы Дель отняли десять приемных детей, одного затем вернули под опеку бабушки.

Михаил Дель сказал, что знает о появлении в банке на усыновление двух из своих приемных детей. По его словам, это может быть связано с рассмотрением в суде первого иска семьи Дель к органам опеки.

Московские органы социальной защиты забрали из семьи Михаила и Светланы Дель десять приемных детей 10 января. Как утверждают супруги, им не предъявили никаких документов в связи с изъятием детей.

Впоследствии беседовавшие с детьми психологи заявили, что те жалуются на побои со стороны отца. В связи с этим Следственный комитет возбудил против Михаила Деля уголовное дело.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что детям «найдут хорошую приемную семью и при необходимости выделят квартиру».

Источник: meduza.io