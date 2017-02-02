Субботники станут способом заработать на дворовые качели

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Новую модель благоустройства дворов постановил внедрить Минстрой. Обитатели сами смогут решить, где проложить новую дорожку, а где поставить качели. Истина, за дорогие младенческие площадки гражданам придется платить из своего кармана или отрабатывать на субботниках.

Новоиспеченная программа благоустройства создана для муниципалитетов с народонаселением более тысячи человек. Здешние чиновники будут получать на ее реализацию субсидии из бюджета. После этого им придется разработать пятилетний план улучшения инфраструктуры своих дворов, рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Однако принимать решение, что собственно надобно конкретному двору или коллективной полосе роздыха, будут не мэры и губернаторы, а простые люд. Для этого квартирантам придется сойтись на всеобщем собрании, составить список и передать его чиновникам. В помощь обитателям будут разработаны два комплекта объектов, какими можно разнообразить лик кровного двора: минимальный и максимальный.

Программа-минимум с лавочками, урнами, уличными фонарями и прочими необходимыми атрибутами будет бесплатной для обитателей окрестных домов. Если же люд решат, что им надобна хоккейная площадка или, например, бесценный младенческий игровой комплекс, это уже программа-максимум.

За таковое благоустройство придется либо доплатить, либо отработать собственным трудом: поработать на субботнике, привезти саженцы, разбить клумбу с цветами. Если будет избран вариант с оплатой деньгами, скидываться будут не все жильцы. Будто отметил Чибис, собирать гроши верно будет всего с тех, кому бесценный объект надобен.

То есть бабушкам-пенсионеркам не придется тратить пенсию на оплату поля для мини-гольфа или горки для тюбинга. Кроме того, к ноябрю этого года планируется разработать правила административной ответственности для чиновников-бракоделов. Им придется не всего вернуть всю сумму полученной субсидии, однако и заплатить из своего кармана штраф.

Источник: mk.ru